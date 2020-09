Busto Arsizio pianta 110 Paulownie nel futuro parco del Benessere

Questa mattina è stata presentata la riqualificata area verde di via Mortara, nel quartiere di Borsano, in cui nei giorni scorsi sono state piantate 110 piante di Paulownia.

Si tratta della creazione di un nuovo parco a disposizione di tutti i cittadini che, con la realizzazione della pista ciclopedonale su viale Toscana, sarà facilmente raggiungibile per piacevoli momenti di benessere. È in quest’area riqualificata che sarà interrata la Capsula del Tempo contenente i messaggi e gli auspici per il futuro che saranno svelati nel 2040.

«L’area verrà implementata con un percorso vita e, se le valutazioni in corso lo permetteranno, anche con un progetto di orti di comunità, da gestire con innovative formule, in modo da rendere concreto il messaggio contenuto nella Capsula del Tempo: lavorare la terra non solo per il proprio benessere, ma per quello di tutti» ha spiegato il sindaco Emanuele Antonelli ringraziando gli assessori Laura Rogora (verde pubblico), Paola Magugliani (attrazione risorse), ma, soprattutto, il consigliere comunale Orazio Tallarida che, grazie all’Associazione Paulownia Piemonte e alle donazioni di alcuni cittadini ha portato a Busto Arsizio la pianta benefica. Si tratta infatti di una pianta dalle capacità fitodepurative; cresce molto velocemente e ha la capacità di assorbire anidride carbonica e di produrre ossigeno in grandi quantità.

Non a caso, a breve, l’area diventerà il parco del Ben-essere.

«Mi ha ispirato mia mamma – ha detto il consigliere Tallarida-. Qualche mese prima di lasciarci mi aveva fatto notare che a Busto mancavano viali fioriti e io le ho fatto vedere alcune immagini di Paulownie fiorite che le sono piaciute molto. Anche con l’aiuto dell’associazione Paulownia Piemonte ho iniziato a conoscere questa pianta così preziosa per la salvaguardia dell’ambiente e ho coinvolto il sindaco e l’assessore. E poi sono arrivate le donazioni dei cittadini che ci hanno permesso di concretizzare il tutto».

I donatori delle nuove essenze sono stati ringraziati questa mattina ad uno ad uno con una pergamena.

«Con questa importante opera di piantumazione abbiamo fatto il primo passo – ha sottolineato l’assessore Laura Rogora -. L’intenzione è quella di far diventare questa area un vero e proprio parco a disposizione di tutti con il percorso vita e la realizzazione di orti comunitari che, a differenza degli orti urbani, saranno coltivati da volontari che poi metteranno il raccolto a disposizione della comunità».