Caja soddisfatto: “Abbiamo alzato l’intensità della nostra difesa”

CAJA 1 – «Abbiamo interpretato la partita con la giusta aggressività dopo che avevo chiesto alla squadra di fare un passo avanti in quella direzione. Nelle precedenti gare abbiamo creato buone situazioni tecniche e di gioco ma ora c’era bisogno di salire di livello come intensità e la squadra ha fatto bene in questo senso».

Galleria fotografica Supercoppa: Openjobmetis Varese - A. San Bernardo Cantù 84-77 4 di 31

CAJA 2 – «Questa sera siamo stati in grado di creare qualche difficoltà ai nostri avversari che hanno segnato tanti tiri contrastati, con la nostra difesa molto buona davanti. Alla fine ci è mancato qualche rimbalzo per concretizzare il lavoro svolto in difesa: sotto questo aspetto sono soddisfatto perché sono arrivati passi avanti rispetto a Brescia dove la fase difensiva era stata in secondo piano rispetto all’attacco».

CAJA 3 – «Per quanto riguarda l’attacco abbiamo creato tante occasioni, siamo andati bene dentro all’area all’inizio e quando loro hanno chiuso la strada sotto canestro siamo riusciti a costruire buone conclusioni. Da fuori fuori purtroppo non abbiamo avuto grandi percentuali e ciò non ci ha concesso di prendere un vantaggio migliore. Alla fine abbiamo tirato con il 25%, poco anche rispetto al 35% fatto segnare da Cantù».

PANCOTTO – «La nostra è stata la tipica prestazione di una squadra che deve lottare per non retrocedere, che, pur commettendo degli errori, ha combattuto fino alla fine. Gli sbagli commessi, però, sono stati dovuti più dalla emotività che per volontà. La squadra è consapevole di che cosa vuole ottenere e stiamo lavorando per arrivare a quel risultato. Non ci piace perdere. Non piace a nessuno, credetemi. Tuttavia, dobbiamo accettare le difficoltà che stiamo attraversando in questo precampionato e risolvere il prima possibile».