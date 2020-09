Calderazzo (Pd Saronno): “Istituiamo un tutor di quartiere per aiutare i cittadini”

Giuseppe Calderazzo, candidato consigliere comunale con il Partito Democratico di Saronno, propone l’istituzione di un “tutor di quartiere”: «Una proposta concreta per aiutare i cittadini»

Realizziamo insieme un progetto che renda l’Amministrazione, qualsiasi Amministrazione, non solo quella comunale, più vicina al cittadino. Ci sono tanti giovani da inserire in progetti di Servizio Civile e tanti disoccupati, giovani e meno giovani, con Reddito di Cittadinanza, in attesa di occupazione.