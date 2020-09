Calzari (Obiettivo Saronno) sulla linea circolare urbana: “Un esempio di come vogliamo lavorare”

Nota di Vittorio Calzari, candidato consigliere comunale di Obiettivo Saronno, in merito alla Linea Circolare Urbana

Sono davvero contento che Obiettivo Saronno abbia accolto con piacere la mia proposta della nuova linea d’autobus Circolare. L’idea mi è venuta durante le mie visite mattutine ai pazienti domiciliari. Vedo spesso anziani che conosco alla fermata dell’autobus. Mi è capitato di salutarli, chiedergli dove andassero e talvolta accompagnarli in auto quando mi dicevano che dovevano andare in ospedale ma che si erano alzati presto perché “i tempi di percorrenza dei due autobus sono quelli che sono”.

Perché non pensare ad una linea nuova, oltre a quelle già presenti, in grado di percorrere tutti i quartieri e i punti d’interesse principali della città?

Ne ho parlato con lo staff della lista che, entusiasta ha aggiunto: Pensiamo ad una linea green, con mezzi ibridi o elettrici.

Ci siamo attivati, dividendoci i compiti, con uno studio che ha richiesto molto impegno : qualcuno si è interessato al percorso, qualcuno a valutare la fattibilità della proposta interpellando la STIE e l’azienda di trasporto pubblico locale del bacino Como, Lecco e Varese, qualcuno alla reperibilità dei fondi necessari trovando il bando “Fabbisogno di mobilità e specificità territoriali”.

È stata una macchina perfetta.

Questa proposta è l’emblema dello spirito di Obiettivo Saronno, fatto di collaborazione, di proposte e di impegno per trovare i modi per attuarle, con le difficoltà che non ci fermano ma, al contrario, come nuove sfide ci rendono più determinati.

Vittorio Calzari

Candidato consigliere per la lista civica indipendente Obiettivo Saronno