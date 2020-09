Cambio al liceo Manzoni: stop al doppio orario, si parte con l’alternanza presenza e “DAD”

Il collegio docenti e poi il consiglio di istituto del liceo Manzoni di Varese hanno detto sì. Basta doppio ingresso, dal prossimo 28 settembre, gli studenti verranno divisi: una parte seguirà le lezioni in presenza e l’altra con la didattica a distanza. Così verranno migliorate le condizioni di permanenza all’interno della scuola in attesa che arrivino tutti gli arredi richiesti, in particolare le 200 sedie con ribaltina ordinate e comperate dalla stessa scuola.

Da lunedì prossimo, quindi, verrà abolito l’ingresso delle 10, risolvendo l’altro grande problema di molti studenti residenti fuori città e collegato al trasporto pubblico. Le ore saranno da 60 minuti in presenza e 45 per le lezioni a distanza e le lezioni saranno solo alla mattina. Unica eccezione il liceo musicale i cui alunni saranno sempre a scuola per permettere anche le classi di strumento.

Sia collegio docenti (98% a favore) sia consiglio di istituto (all’unanimità) hanno approvato il cambiamento che viene incontro alle richieste di maggior sicurezza avanzate dagli studenti che ieri hanno mandato un messaggio chiaro: una parte non è entrata in classe e i rappresentanti di istituto hanno proposto una settimana di agitazione che parti dalle condizioni del Manzoni sino ai gravi problemi della Scuola.