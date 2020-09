Cantello, riaperte tutte le scuole. Problema parcheggi, ma il sindaco spiega: “Nessuna chiusura”

A Cantello questa mattina tutte le scuole hanno riaperto. Infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore, le tre presenti sul territorio comunale, hanno riaccolto i rispettivi alunni. Un unicum in provincia così come per il resto d’Italia, con “elementari” e “medie” riaperte una settimana in anticipo.

Se l’apertura è stato un segnale positivo per la cittadina di confine, dall’altra il dirigente scolastico, Silvia Della Moretta, denuncia la chiusura del parcheggio di via Milano, strategico per la regolare applicazione del protocollo per l’ingresso e l’uscita di alunni, docenti e anche dipendenti comunali: «Al 20 luglio – spiega il dirigente – come consiglio di istituto, abbiamo deciso di anticipare anche l’ingresso in classe di primaria e secondaria inferiore per dare un segnale di ripresa. È stato possibile perché il nostro istituto è di piccole dimensioni e non ha comportato criticità particolarmente elevate. L’unica criticità, che ho manifestato a più riprese, erano gli ingressi. Dalla metà del mese di agosto invio al comandante e al sindaco la richiesta di incontro per valutare il rientro a scuola degli studenti, senza ricevere risposta».

«Stamattina – entra più nello specifico il dirigente – alle 7.15 sono arrivata, ho incontrato due docenti disperati che non sapevano dove parcheggiare perché l’area di via Milano è stata chiusa. Dalle ore 7 il parcheggio risulta inutilizzabile per lavori di manutenzione, con tanto di segnaletica. I docenti hanno così dovuto ».

Il sindaco Chiara Catella risponde però spiegando la situazione: «C’è stata la necessità di fare un intervento nell’area dei parcheggi utilizzati di solito da genitori e docenti. Non è stato chiuso nessun parcheggio, semplicemente alcuni posti sono stati delimitati per permettere i lavori. Si tratta però solo di una minima parte di spazi rispetto alla capienza dell’area. Anzi, si è scelto di non chiuderlo tutto appositamente per lasciare gli spazi in vista del primo giorno di scuola».