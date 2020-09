Cantieri a Varese, la situazione a pochi giorni dall’apertura delle scuole

Sono molti i cantieri aperti nella città di Varese che cambieranno il volto della città ma soprattutto incidono, proprio in questi giorni, nella viabilità cittadina.

Finchè la situazione del traffico resta “vacanziera” i disagi non sono drammatici. Fra pochi giorni però ci sarà l’apertura delle scuole, e il traffico tornerà intenso. Cosa succederà per quell’epoca? Abbiamo provato a chiederlo all’assessore all’urbanistica Andrea Civati, relativamente ai principali cantieri amcora aperti in questi giorni.

ROTONDE ALL’ESSELUNGA DI VIALE EUROPA

l’assessore Andrea Civati

Da qualche giorno il cantiere di Esselunga è diventato visibile anche in viale Europa, cambiando la viabilità dell’incrocio che unisce viale Europa a via Gasparotto.

Tolto il semaforo, sono stati realizzati dei nuovi percorsi con i New Jersey in plastica e istituita una nuova viabilità. Al momento non sembra complicare il traffico, che ha un flusso scorrevole. ma per quanto durerà?

«Per questo cantiere ci vorranno parecchie settimane – precisa Civati – Questa conformazione, che riverificheremo quando il traffico si sarà reintensificato, continuerà secondo quello che ci hanno comunicato per i prossimi due mesi circa».

SENSO ALTERNATO IN VIALE BELFORTE, ALL’ALTEZZA DEL CASTELLO

I lavori in viale Belforte che da alcuni giorni causano un senso unico alternato con semaforo all’altezza del Castello, tra l’incrocio del Vivirolo e la Posta, non sono invece passati inosservati, e hanno causato rallentamenti ma sono quasi conclusi.

«Si tratta di lavori di manutenzione del verde e del muro – spiega l’assessore – ma stanno per finire: salvo imprevisti si concluderanno venerdì».

IL PONTE SU VIA GIORDANI

Una strada che è completamente chiusa da mesi è via Giordani, dove Ferrovie Nord sta sostituendo il ponte che passa sopra alle rotaie della Milano – Varese – Laveno.

Stanotte cominciato il varo del ponte nuovo, una attività che durerà diversi giorni ma che prelude alla conclusione dei lavori. «Ferrovie Nord continua a confermarci il cronoprogramma già definito in precedenza – sottolinea Civati – In questo programma la riapertura alla circolazione della via è prevista entro il 30 settembre».

LAVORI IN VIA MANIN

I lavori in via Manin stanno “riparando” la rete idrica potabile «Sono lavori importanti, la perdita d’acqua causata dai tubi rovinati è di quasi un milione e ottocentomila litri al giorno – spiega Civati – Questa non solo è una perdita per la collettività, ma anche spesso una delle cause degli ammaloramenti della sede stradale: quando si vedono crepe sulla strada spesso sono causate dall’acqua».

Il cantiere, che è della società LeReti che gestisce la rete idrica varesina ed è aperto già da alcune settimane, ha come termine l’inizio delle scuole «Contiamo che in 15 giorni sia finito tutto».

PERCORSI PEDONALI VICINI ALLE SCUOLE

Sono 22 le scuole interessate da riqualificazione dei percorsi pedonali e che quindi aspettano di avere dei nuovi marciapiedi per il prossimo anno scolastico: molti di loro non sono ancora finiti, quindi diverse mamme ci hanno chiesto lumi sulla fine dei lavori.

«Nelle scuole coinvolte sono state realizzate tutte le opere e le predisposizioni – spiega l’assessore – L’asfaltatura finale è stata però lasciata per ultima, con l’obiettivo di farla contestualmente in tutti i siti. L’idea è quella di terminare la maggior parte delle opere prima dell’inizio della scuola: non ci risultano però situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione».

IL CANTIERE DELLE STAZIONI

Nelle ultime settimane di agosto il cantiere è stato interessato dallo stato spostamento della linea elettrica di alta tensione che alimentava i treni, una situazione delicata su cui Enel ha dovuto lavorare sulla linea. I lavori hanno interessato una parte di via Maspero e piazzale Kennedy, ma ora sono conclusi. «Ora devono cominciare gli scavi per realizzare le fondamenta del centro in piazzale Kennedy».