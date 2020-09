“Caro insegnante, dovrà dare tutto se stesso. Grazie per la passione che ci metterà”

Pubblichiamo la lettera aperta che il sindaco di Castronno, Giuseppe Gabri, rivolge agli insegnanti al lavoro nel suo comune, alla vigilia del primo giorno di scuola

Caro insegnante,

Mi auguro si sia ricaricato perché, in questo anno scolastico con tutte le precauzioni causa Covid, dovrà dare tutto se stesso.

E lei lo sa bene che ci vuole cuore; quel cuore che l’ha spinta a fare questo importantissimo lavoro.

Papa Giovanni Paolo II scriveva “l’amore non è una cosa che si può insegnare, ma la più importante da imparare”.

Credo che l’amore s’impari anche ascoltando la voce dolce dell’insegnante; credo s’impari da una carezza e, per i più piccini, da una coccola, dagli occhi lucidi dell’insegnante per un traguardo raggiunto.

Insomma credo che l’amore non si possa insegnare ma solo trasmettere. Un arduo compito.

E allora anche questo anno sono qui a ringraziarla per la sua passione e per l’amore che ci metterà.

Sia amorevole!

Le auguro buon lavoro

Giuseppe Gabri,

sindaco di Castronno