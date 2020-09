Casciago e Morosolo, via all’anno scolastico

Ripartenza per le scuole a Casciago e Morosolo, per le primarie Manzoni e Sant’Agostino e per la scuola media Villa Valerio.

A dare il via all’anno scolastico il sindaco Mirko Reto e l’assessore Caterina Cantoreggi.

Mascherine per tutti, ingressi separati a seconda delle classi di appartenenza, dei brevi briefing per spiegare bene le regole e tutti dentro, per il primo giorno di scuola.

«Buon primo giorno di scuola…A tutti quelli che ritornano, a chi arriva per la prima volta, a chi è andato via, ai familiari, ai nonni, alla preside, al personale docente, al personale ata, ai dipendenti comunali, ai volontari a tutti quelli che non ho citato e che si sono adoperati per arrivare a questo giorno è il messaggio del primo cittadino casciaghese -. Siamo arrivati all’inizio della scuola, dopo mesi passati con una pandemia inaspettata, che ha trasformato la vita in modo quasi surreale, dove le relazioni sono cambiate, le abitudini si sono modificate. Sappiamo tutti quanto sia importante per i nostri figli riprendere la quotidianità, lo studio, il gioco, le attività sportive ed educative. Siamo consapevoli che la battaglia contro il virus non è ancora vinta, ci attenderà un anno scolastico sicuramente diverso pieno di novità e con qualche difficoltà. Cari genitori, docenti, educatori ed operatori scolastici, spetta a noi cercare di trasmettere sicurezza ogni giorno ai nostri figli, sensibilizzarli ed educarli a questa nuova momentanea normalità.Sono certo che riusciremo grazie alla nostra sensibilità, umanità e senso di responsabilità ad affrontare tutto al meglio. Sereno anno scolastico a tutti».