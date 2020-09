Casi di legionella a Busto Arsizio, il sindaco tranquillizza: “Situazione sotto controllo”

Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli interviene con un post sulla sua pagina facebook sulla vicenda dei casi di contagio da legionella che si sono verificati a Busto Arsizio nei giorni scorsi e dei quali è stata data comunicazione ieri sera, venerdì, dall’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera.

La situazione è sotto controllo.

Ho passato tutta la serata di ieri al telefono con i vertici regionali e le autorità sanitarie per avere tutte le informazioni necessarie.

Dovrebbero esserci 15 casi, tutti sotto osservazione.

Non dovrebbero esserci persone in pericolo di vita.

Si tratta di 11 uomini e 4 donne di eta’ compresa tra i 56 e i 92 anni.

Il decesso registrato non è attribuibile con certezza alla legionella trattandosi di un paziente pluripatologico e anziano.

La Zona sotto osservazione è Madonna Regina.

Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso.

Vi aggiorno appena ho novità.

Al seguente link troverete tutte le informazioni sulla legionella (compresi i sintomi e i metodi di prevenzione):

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/ambiente/4857-legionellosi