Castellanza, poche mascherine alla scuola: «Cari genitori, portatele da casa»

«Cari genitori, le mascherine per l’uso scolastico vanno portate da casa, almeno in questo primo periodo». A lanciare il messaggio è Giuseppe Rizzo, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Castellanza.

L’obiettivo del preside è quello di fare chiarezza e di dire le cose come stanno alle mamme e ai papà dei suoi studenti: «Ad oggi – spiega il dirigente – la nostra scuola ha ricevuto dal Ministero solamente 780 mascherine chirurgiche per 750 studenti. I dispositivi, in queste quantità, sarebbero sufficienti per una sola giornata, anche se è sempre consigliato portare a scuola anche una mascherina di ricambio. Si aggiungono poi i problemi relativi alla distribuzione, avendo già programmato tutti gli orari di entrata e uscita per evitare che studenti di diverse sezioni si incontrino tra loro. Chiediamo pertanto ai genitori di portare le mascherine da casa, almeno fino a quando la scuola non sarà messa nelle condizioni di fornirle».

Il problema non riguarda il solo Istituto castellanzese ma numerosi plessi di tutta Italia che non hanno ancora ricevuto forniture adeguate dal Governo.

Nel dare questa comunicazione il preside ricorda che le mascherine da portare a scuola, come indicato dal Comitato Tecnico Scientifico, devono essere quelle chirurgiche, da cambiare giornalmente o quelle cosiddette di comunità, riutilizzabili e lavabili a 60°