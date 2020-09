C’è molto da fare a Bizzozero: ripuliti grotta e lavatoio, ma un giorno non basta

Per “Puliamo il mondo” a Varese i volontari di Legambiente si sono concentrati su un luogo affacinante ma poco noto del Rione di Bizzozero: il lavatoio e la grotta, che si raggiungono con una piccola passeggiata a piedi dietro la chiesa di Sant’Evasio.

Un bel posto ma mal frequentato, soprattutto da chi non si cura di abbandonare ciò che usa: cosi i molti volontari si sono dati molto da fare, senza però riuscire a concludere l’opera. Per questo danno appuntamento con un post alle prossime settimane: con la speranza, come precisa Bizzozero.net, il quotidiano on line iperlocale che ha rilanciato la notizia, «Che si presenti un maggior numero di bizzozeresi, visto che si tratta del loro rione e verosimilmente, anche dei loro rifiuti»