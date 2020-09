C’è una ragazza di Gallarate dietro l’account rilanciato dalla Ferragni: Spaghettipolitics

La riflessione della pagina Instagram di Spaghettipolitics riguardo l’uccisione di Willy Monteiro Duarte condivisa da Chiara Ferragni nelle sue storie è stata ripresa da molti giornali nazionali. L’autrice del post e amministratrice della pagina di politica è di Gallarate.

«Due giorni fa è stato ucciso Willy Monteiro, italiano 21enne dalla pelle nera, da un gruppo di 4 fasci che l’hanno ammazzato a calci. I giornali si son prodigati a estremizzare l’avvenuto in due modi: umanizzando gli aggressori (“bravi ragazzi”) o mettendo tutta colpa sulle arti marziali che praticavano. I giornali però non mettono il loro focus sul fascismo e sulla cultura predominante nella vita di queste persone. Addirittura c’è chi si propone di “eliminare queste arti marziali” per risolvere il problema. No Amo, il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese di m*rda, non cancellando il mezzo tramite cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione; qualcosa che manca in questo paese».