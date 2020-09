Il centrodestra si ricompatta intorno a Barcaro: “Diamo un volto nuovo a Somma”

Dopo che Fratelli d’Italia si è sfilacciata dalla coalizione del centrodestra, il candidato sindaco di Somma Lombardo Alberto Barcaro e le sue tre liste si mostrano più compatte che mai. Questa mattina, giovedì 2 settembre, al mercato cittadino tutta la coalizione era presente a volantinare a favore di Forza Italia, Lega e Fai centro con Somma Ideale.

Il centrodestra si era già presentato ufficialmente a febbraio, prima della pandemia da Covid-19 e dello slittamento delle elezioni da maggio a settembre, ma ora c’è un alleato in meno e la coalizione si mostra sicura delle proprie scelte e positiva.

LA COALIZIONE

«Sono settimane che noi respiriamo aria positiva all’interno della coalizione», racconta Barcaro, «vogliamo una condivisione tra amministrazione, cittadinanza e quartieri: il nostro programma è un cantiere delle idee che integri e recepisca ciò che abbiamo scritto nero su bianco, mentre in questi anni, quando l’amministrazione ha compiuto delle opere e successivamente si è resa conto delle criticità ha scaricato le responsabilità sui quartieri».

«A marzo eravamo quattro liste, ora siamo tre», racconta il consigliere della Lega Alberto Zantomio, «abbiamo costruito la coalizione in cinque anni di lavoro in consiglio tutti insieme, ma crediamo nel lavoro fatto e nell’impegno messo. Potremo essere sfavoriti ma il lavoro sul territorio ripagherà». E, riferendosi all’aspirante primo cittadino, sottolinea la fiducia che tutte le liste ripongono in lui: «Barcaro è una persona disinteressata nel modo di fare politica, per lui è servizio al cittadino, che ci dà la possibilità di governare tramite il voto».

Per Forza Italia parla la capolista Laura Besnate: «Appoggiamo Alberto Barcaro perché il programma sposa le nostre idee. L’unione e il bel confronto ci rendono pronti per questa sfida». La lista si presenta rinnovata: su sedici candidati, tredici sono giovani new entry, mentre della vecchia guardia sono rimasti lei, Andrea Vaccariello e Giuseppe Cicchiello.

«Eravamo partiti in quattro, siamo rimasti in tre: sono rimasta basita dal comportamento di Fratelli d’Italia, con cui avevamo iniziato un percorso insieme, ma loro hanno fatto una scelta. Siamo sicuri che chi li voterà non darà il proprio voto al centrodestra, ma alla sinistra», conclude la consigliera.

La terza lista, dopo le due di partito, è civica: Fai centro con Somma ideale nasce dall’unione di due liste, Somma al centro e Lombardia Ideale. «Vogliamo governare con l’aiuto della regione – spiega il candidato Giancarlo Norcini – noi dobbiamo vincere per Somma, perché questa città è il piattume, in questi cinque hanno fatto solo ordinaria amministrazione. Cosa faranno nei prossimi cinque anni? Asfalteranno di nuovo mezza Somma?».

Presente per sostenere Barcaro anche la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza: «Sono contenta di essere qui oggi come amica della sezione di Somma: è un’occasione importante per i cittadini di Somma per mettere in discussione il paese, il futuro e l’amministrazione uscente. Credo che questa squadra sia quello che ci vuole per Somma: esperienza, competenza e lavoro fatto in questi anni, che non va sottovalutato. In più l’eco del lavoro, della preparazione e della costanza che Alberto e la Protezione Civile provinciale hanno speso in questi duri mesi a causa del Coronavirus è giunto anche in Regione Lombardia».

“DIAMO UN NUOVO VOLTO A SOMMA”

Sono tanti i temi cari a Barcaro e ai suoi inseriti nel programma elettorale (clicca qui per leggerlo integralmente): tra questi, la videosorveglianza da potenziare – «a differenza dell’amministrazione, che negli ultimi due anni ha tolto un server della Polizia, finanziato dalla Regione, per mancata manutenzione» -; le ciclabili “bloccate” «fatte da destra e sinistra per mancanza di visione a lungo termine, mentre invece si deve incrementare la mobilità dolce»; «Vogliamo anche occuparci – continua Barcaro – dell’occupazione abusiva delle case di via Garibaldi da parte di extracomunitari, che i cittadini ci hanno segnalato e di cui sia il sindaco sia l’assessore Aliprandini saranno sicuramente al corrente»; e un equilibrio con Malpensa.

Inoltre, la coalizione vuole instaurare una condivisione costruttiva e continuativa con le parti sociali e i negozianti del centro storico, oltre al riguardo a tutte le frazione sommesi.

«Il nostro obiettivo è dare un nuovo volto a Somma, quando si parla di verde e ecologia è demagogico. Il verde è un obiettivo di tutte le amministrazioni. Noi vogliamo cambiare Somma e darle un’impronta diversa, che per ora viene scelta non per vivere, ma per opportunità di lavoro e vicinanza. Noi vogliamo che venga scelta perché è vivibile e viene scelta per servizi e opportunità», spiega Zantomio.

Forza Italia tiene molto alla riqualificazione del centro storico e al tema Malpensa. La civica Fai centro, invece, punta molto sui temi «già portati in consiglio in questi cinque anni»: far rivivere Somma e attirare turisti grazie al Ticino e alle sue spiagge, i sentieri immersi nel verde; oltre a un «corretto equilibrio tra Malpensa e il territorio, nel rispetto delle persone che lo abitano».

«Abbiamo messo tante idee – conclude Barcaro – sono sogni realizzabili, non sono cattedrali nel deserto come ha detto Bellaria ieri sera. Abbiamo scritto quello che è realizzabile».