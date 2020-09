Chiedono informazioni stradali ai proprietari dell’auto rubata, coppia denunciata per ricettazione

Chiedono informazioni stradali alle persone a cui era stata rubata l’auto qualche giorno prima. Le vittime del furto di auto, avvenuto qualche giorno prima, si erano avvicinati alla vettura proprio perchè l’avevano riconosciuta e, dopo aver fatto finta di nulla, li inseguono, coinvolgendo anche la Polizia che li raggiunge e li denuncia per ricettazione.

La collaborazione tra cittadini e forze di polizia ha permesso nel fine settimana di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria due persone che dovranno rispondere del reato di ricettazione di una autovettura. Una segnalazione è giunta al Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio nel pomeriggio di ieri da un uomo che a bordo della sua autovettura ha seguito l’auto della propria madre, una Chevrolet Matiz, della quale aveva denunciato il furto lo scorso 14 settembre, fino a perderne le tracce.

L’uomo è comunque stato in grado di fornire sufficienti informazioni sulla direzione presa e sugli occupanti della Matiz tali da permettere alla pattuglia della Squadra Volante di ricercare e rintracciare il mezzo rubato nei pressi del parco dell’Alto Milanese. Intercettata la Matiz gli agenti hanno intimato l’alt identificando gli occupanti, un italiano di 40 anni e una donna di 41 anni, residenti a Busto Arsizio, entrambi noti alle forze di polizia e con svariati precedenti.

Accompagnati presso gli uffici di via Foscolo, gli operanti e i due quarantenni sono stati raggiunti dall’uomo che ha richiesto l’intervento. Quest’ultimo ha riferito che nel pomeriggio si trovava in compagnia della propria madre la quale, a bordo del mezzo del figlio, notava all’interno di un parcheggio di via Tagliamento un’autovettura simile alla sua e di cui aveva subìto il furto a inizio settimana. Il figlio decideva di avvicinarsi all’auto constatando che si trattava proprio del mezzo della madre a bordo del quale si trovavano due persone che, proprio alla proprietaria del mezzo rubato, chiedevano alcune indicazioni stradali.

La donna e il figlio decidevano di stare al gioco dando le indicazioni richieste, senza ritardare la chiamata al 112 e iniziando a seguire il mezzo rubato. I due occupanti si rendevano probabilmente conto di essere stati scoperti e con manovre repentine imboccando strade sconnesse riuscivano a far perdere le proprie tracce fino ad essere intercettati dalla volante. Presso gli uffici del Commissariato, l’uomo e la madre riconoscevano nei due fermati l’uomo e la donna che poco prima avevano chiesto indicazioni stradali. I due quarantenni dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria della ricettazione della Matiz.