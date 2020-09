Ciclismo: in Lombardia è ripartito il campionato di Bike Trial

Il ciclismo Bike Trial UISP è ripartito in Lombardia e lo ha fatto in tutta sicurezza. Seguendo con attenzione tutte le norme anti-Covid, domenica 6 settembre a Piancogno, in provincia di Brescia, è partito il campionato di BikeTrial 2020. Grazie all’instancabile lavoro della società Dynamic Trial, punto di riferimento per questa affascinante disciplina, la stagione è potuta finalmente cominciare.

Le prossime gare si terranno sempre in Lombardia, secondo un calendario ben definito. Sarà la provincia di Bergamo a ospitare le due tappe del campionato a venire: domenica 20 settembre a Chiuduno e domenica 11 ottobre a Rogno. Ma il circuito di Bike Trial è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che il Ciclismo UISP ha in programma sul territorio.

Ad anticipare le prossime manifestazioni è il responsabile UISP Lombardia del Settore, Stefano Ferrara: «Se la situazione sanitaria lo permetterà, abbiamo in cantiere una cicloraduno regionale e una gara di mountain bike. L’inizio del campionato di Bike Trial è già di per sé, comunque, un’ottima notizia per tutti noi appassionati di due ruote».