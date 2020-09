Il Città di Varese si tuffa nel campionato: il Sestri Levante è il primo avversario

L’attesa è finita: domenica 27 settembre (ore 15.00) il Città di Varese farà il proprio esordio nel campionato di Serie D affrontando la trasferta a Sestri Levante. Gara che verrà giocata a porte chiuse.

Il Varese si presenta al primo appuntamento con il campionato già con qualche problema di formazione: saranno squalificati Salvatore Lillo e Kenneth Mamah, due dei migliori elementi nel precampionato, e non sarà a disposizione Tommaso Polo, uno degli ultimi a firmare l’accordo con il club. Sulla destra in difesa mister David Sassarini non ha, al momento, giocatori di ruolo e quindi dovrà inventare qualche soluzione alternativa. Due gli ex in squadra: Giovanni Scampini e Andrea Addiego Mobilio hanno vestito la maglia del Sestri e sono attesi protagonisti della sfida.

Sarà una trasferta difficile per i biancorossi, contro una squadra rodata e che fa del suo campo di casa un fortino.

È pronto all’esordio mister David Sassarini: «Meno male si parte. L’attesa è stata lunga per tutti e siamo contenti di iniziare. Abbiamo Lillo e Mamah squalificati, Polo è indisponibile e ci sono delle incertezze che nelle prossime ore scioglieremo i dubbi».

Nato a La Spezia, l’allenatore biancorosso sa quel che aspetta i suoi: «Sono ligure ma ho sempre allenato lontano, non conosco bene il Sestri Levante. Ci ho giocato una volta con il Seregno e trovai un ambiente molto caldo. Non saranno queste le condizioni, ma la prima partita di campionato non la sbaglia nessuno a livello mentale. Posso dire che i ragazzi si stanno allenando con attenzione e voglia».

Sul suo Varese, miste Sassarini ha le idee chiare: «Mi aspetto una partita di una squadra pratica, che sa di non essere al meglio. Dobbiamo mettere il cuore oltre l’ostacolo e faremo una gara al massimo delle nostre possibilità».

