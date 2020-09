Il comprensivo Fermi di Fagnano pronto a ripartire: orario garantito

Tutto è pronto per la riapertura delle scuole. Tante le novità per l’Istituto Comprensivo Fermi che, approfittando dei lavori di adeguamento alle recenti disposizioni anti-contagio, si è rinnovato sia nell’aspetto sia nell’assetto organizzativo.

Non un minuto in meno di didattica: 30 ore di lezione c’erano, 30 ore ci saranno. Tutte in presenza: « Abbiamo riorganizzato il tempo scuola per una turnazione più funzionale degli insegnanti – spiega la dirigente Tatiana Galli – Alla primaria gli orari di ingresso e uscita saranno più regolari e facili da ricordare rispetto allo scorso anno; il tempo mensa sarà meglio organizzato il modo da evitare code al self-service, le riunioni e i colloqui con i genitori avverranno prevalentemente a distanza in modo da abbattere tempi e costi degli spostamenti e riducendo il numero di persone negli edifici scolastici».

Non un centimetro in meno alla didattica: « Non sono stati toccati laboratori, aule magne, palestre e tutti gli spazi destinati agli studenti – spiega la dirigente – Grazie al tempestivo intervento estivo dell’amministrazione comunale e ai fondi europei adibiti all’edilizia leggera degli istituti scolastici, le aule saranno più ampie e ben arredate. Lo spazio è stato ricavato razionalizzando gli uffici di direzione e coordinamento, la sala docenti, gli archivi, l’aula fotocopie e quella per il colloquio con i genitori. Né la messa in sicurezza dei locali né il distanziamento hanno dunque compromesso la qualità e la quantità dell’insegnamento».

Il 3 settembre sono iniziati i corsi di recupero per gli studenti che durante il lockdown non sono riusciti a seguire puntualmente le lezioni a distanza« La partecipazione è stata ottima e ci ha consentito di rodare, con un numero ridotto di alunni, le nuove norme di sicurezza e di contingentamento. Il 7 settembre ha riaperto la scuola dell’infanzia Paolo II, il 14 settembre le primarie Orrù e Rodari, la secondaria Fermi. Tutto è pronto, perfino i diari che solitamente si fanno desiderare, quest’anno sono arrivati in anticipo!»