“Consegnami la collanina d’oro” e lo minaccia di violenza, 17enne arrestato a Gavirate

Avrebbe costretto un giovane studente a consegnargli una catenina d’oro dietro la minaccia di picchiarlo. Per questo un ragazzino di appena 17 anni di Gavirate è stato arrestato dai carabinieri di Gavirate che hanno anche proceduto a denunciare un altro minorenne e una terza persona alla magistratura per estorsione.

Dopo l’inquietante episodio di Bardello, dove un minorenne è stato arrestato per rapina, un altro giovanissimo è protagonista di questa vicenda accaduta nei pressi del centro commerciale di Gavirate.

I carabinieri erano intervenuti dopo una chiamata di segnalazione ricevuta al 112. In seguito ad attività di indagine, oltre al 17enne, sono riusciti ad individuare ed identificare i due complici dell’estorsione, che sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano ed alla Procura della Repubblica di Varese.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato portato al centro di prima accoglienza per minorenni di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari presso una comunità.