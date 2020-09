Controlli della questura di Varese nei negozi alimentari di via Piave

Controlli a tappeto della questura varesina (coadiuvati da personale della polizia locale e da specialisti della Ats Insubria) negli esercizi commerciali alimentari localizzati tra la via Piave, via Magenta, via Medaglie d’oro e piazza Repubblica a Varese.

Con l’intento di verificare il rispetto della normativa sono stati controllati in particolare tre esercizi commerciali predisposti alla vendita di alimenti e sono state rilevate diverse difformità strutturali, pertanto, a cura della polizia locale, è stato intimato ai titolari di sanare entro 30 giorni la situazione di irregolarità, con la redazione di apposita scia, da realizzarsi entro 3 giorni dalla redazione dei verbali di accertamento.

Durante i controlli, nei pressi dei locali, è stato anche identificato un uomo di 59 anni. Trovato irregolare sul territorio nazionale è stato accompagnato presso gli uffici della questura e al termine degli accertamenti di rito, gli è stato notificato il decreto di espulsione.