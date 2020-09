Coronavirus, 388 nuovi positivi in Lombardia. Ventuno contagi in provincia di Varese

Aumentano guariti e dimessi (+134), e 21 contagi in provincia di Varese contro gli zero di Sondrio. A fronte di 23.409 tamponi effettuati sono 388 i nuovi positivi riscontrati in tutta la Lombardia. Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è pari all’1,65%.

L’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

I dati di oggi ci dicono che i tamponi effettuati sono stati 23.409, per un totale complessivo da inizio epidemia di 1.694.925. I nuovi casi positivi: 388 (di cui 65 ‘debolmente positivi’ e 18 a seguito di test sierologico), i guariti/dimessi totale complessivo sono 134 in più e sono, in tutto, 76.708, di cui 1.316 dimessi e 75.392 guariti.

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva passando da 26 a 23 (-3) mentre rimane sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 245 (+1). Oggi si conta un decesso per coronavirus con un totale complessivo di 16.877.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 184, di cui 112 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 36;

Como: 15;

Cremona: 11;

Lecco: 7;

Lodi: 2;

Mantova: 29;

Monza e Brianza: 23;

Pavia: 6;

Sondrio: 0;

Varese: 21.