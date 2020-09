Coronavirus, Germania preoccupata dall’inverno. “Viaggi all’estero? Meglio mete a basso rischio come l’Italia”

Limitare il numero di partecipanti a celebrazioni private se viene superato un certo limite di nuove infezioni e una multa per chi fornisce false informazioni personali ai registri tenuti dai ristoranti. Sono alcune delle nuove misure che la Germania si appresta ad approvare per far fronte alla crescita dei contagi nella nazione.

Una situazione, quella tedesca, che oggi viaggia intorno al 2mila nuovi contagi al giorno ma per la quale Angela Merkel ha paventato il rischio concreto che le nuove infezioni potrebbero aumentare notevolmente raggiungendo quasi i 20.000 contagi al giorno a dicembre.

Il tasso di contagio in Germania, tuttavia, è molto diverso da regione a regione, con la maggior parte dei casi ancora registrati nel Nord Reno-Westfalia e in Baviera.

Sempre durante la conferenza stampa al termine del vertice online con i presidenti dei Lander Angela Merkel ha raccomandato inoltre ai cittadini di fare una vacanza in Germania o nelle regioni europee con un basso numero di infezioni: “Ci sono anche aree in Europa che non sono aree a rischio – ha spiegato Merkel -. Ad esempio, abbiamo ancora un rischio di infezione relativamente basso in Italia”.