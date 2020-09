Coronavirus: Zlatan Ibrahimovic positivo al tampone, salterà la partita di coppa

Brutta notizia per i tifosi del Milan e gli appassionati di calcio: Zlatan Ibrahimovic (foto AC Milan), esperto centravanti svedese della formazione rossonera, è risultato positivo al tampone che segnala la presenza del coronavirus. Il bomber dovrà quindi restare in quarantena e non potrà giocare questa sera – giovedì 24 settembre – il match di San Siro contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

La partita è valida per il terzo turno preliminare della Europa League, competizione in cui “Ibra” ha già lasciato il segno in questa stagione, segnando una rete nel 2-0 inflitto dal Milan agli irlandesi dello Shamrock Rovers. Il campione svedese è il secondo giocatore del Milan risultato positivo al tampone in questi giorni: anche il difensore brasiliano Duarte ha riscontrato lo stesso problema e a sua volta è stato messo in quarantena.

Tutti gli altri tamponi effettuati dai compagni di squadra – informa la società – sono risultati negativi. Ibrahimovic dovrà però saltare anche le prossime partite, visto che è prevista una quarantena di quattordici giorni prima di tornare a disposizione. Il Milan – che abitualmente si allena al centro sportivo di Milanello, a Carnago – non ha diffuso ulteriori notizie sullo stato di salute del giocatore.