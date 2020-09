Corso di alta formazione su efficienza energetica e riqualificazione edilizia

È tutto pronto nella sede di ITS Red Academy di Varese per le selezioni dei corsi di alta formazione post diploma in Energy Manager 4.0 e Construction Manager. Le iscrizioni per il biennio formativo sono già aperte e le selezioni si terranno lunedì 14 settembre, a partire dalle 10, alla Scuola Edile di Varese, in Via Monte Santo 38E. Al test scritto, svolto in presenza, farà seguito il colloquio motivazionale.

Per gli studenti che hanno concluso le superiori, iscriversi è molto semplice: basta andare sul sito itsred.it e compilare l’apposito format di preiscrizione.

Grazie al corso Energy Manager, gli studenti diventano super tecnici nel settore dell’efficienza energetica degli edifici, nella riqualificazione edilizia e nella verifica degli impianti energetici. Con il corso in Construction Manager gli alunni hanno l’opportunità di diventare super tecnici, esperti nella gestione del cantiere e nella progettazione di involucri e impianti.

“Il settore dell’edilizia – spiega Pierangelo Reguzzoni, coordinatore ITS Red Varese – è alla costante ricerca di queste nuove figure professionali, esperte nella realizzazione di edifici efficienti ed intelligenti. Con gli ecobonus recentemente introdotti, questi professionisti, in grado di valutare e certificare le prestazioni degli immobili, saranno sempre più ricercati. Non è un caso che studi professionali e imprese seguano attentamente il percorso dei nostri studenti per poterli assumere al termine del biennio formativo. Grazie all’alta formazione ITS Red prepariamo super esperti nell’edilizia sostenibile, nell’innovazione degli edifici e nelle risorse rinnovabili, offrendo loro un futuro professionale di alto valore”.

ITS Red forma super tecnici nel settore della Bioedilizia, del Risparmio energetico, della Green economy e delle Nanotecnologie. I corsi ITS Red prevedono un biennio di alta formazione con 1200 ore di lezione in classe e 800 di stage, da realizzare in aziende leader del settore. In più, gli insegnanti sono per metà docenti e per metà professionisti che già lavorano nel settore. Una formula che garantisce occupazione a oltre l’80% degli studenti ITS Red, a un anno dal diploma.