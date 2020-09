Corso per Ambasciatore del verde: open day della Fondazione Minoprio

Mercoledì 16 settembre alle ore 15.00, l’open day, che si svolgerà da remoto, permetterà alla Fondazione Minoprio di presentare il corso per Ambasciatore del verde, con professionisti botanici e professionisti della comunicazione come docenti e opportunità di stage nei circuiti di giardini più conosciuti e in importanti manifestazioni del settore.

Il corso è gratuito ed è rivolto a giovani dai 16 ai 29 anni, in

possesso di un diploma o di una qualifica professionale triennale

conseguiti prima del 26 febbraio 2019. I destinatari devono essere

residenti o domiciliati in Lombardia.

Il corso avrà inizio il 28 settembre, avrà durata di 550 ore di cui 350 di aula/attività di laboratorio e 200 ore di tirocinio curruculare all’interno di strutture d’eccellenza dal punto di vista storico-ambientale appartenenti al FAI, Grandi Giardini Italiani, Rete Regis, varie soprintendenze. Il corso si concluderà nei primi mesi del 2021. Sono previste diverse lezioni come erogazione a distanza.

Programma Open day

Ore 15.00 – Stefania Cantaluppi, Comunicazione Fondazione Minoprio:

Saluti di benvenuto, Illustrazione della scaletta, Proiezione video “La Fondazione Minoprio dall’alto”

Ore 15.10 – Giancarlo Introzzi, Co-Responsabile Centro Formazione Fondazione Minoprio:

Contenuti e caratteristiche del corso – nascita di una nuova figura professionale

La scelta dei docenti – professionisti botanici, della comunicazione, del marketing, dei social media

Ore 15.30 – Daniela Stasi, giornalista professionista

Come comunicare il verde in modo efficace sperimentando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia, dai blog ai social, dai video ai podcast

Ore 15.40 Manuela Strada, architetto e docente di Fondazione Minoprio:

Le diverse discipline affrontate

Ore 15.50 – Valeria Randazzo responsabile e amministratore delegato di MyPlant&Garden: MyPlant&Garden – il progetto pensato per gli studenti del corso per Ambasciatore del verde

Ore 15.50 – Un saluto “speciale” da Judith Wade CEO Grandi Giardini Italiani

A seguire Spazio alle domande

Per iscriversi all’open day:

https://www.fondazioneminoprio.it/landing-ambasciatore-del-verde/