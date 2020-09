Cosmetici rubati sparsi nel suv, coppia di Varese denunciata dai carabinieri

I carabinieri hanno denunciato due italiani di 42 e 34 anni residenti a Varese, per un furto al negozio Acqua e Sapone di Mesenzana. La coppia è stata fermata a bordo di un suv dai militari della stazione di Maccagno nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale lungo la Statale 394.

Al momento del controllo i due sono parsi subito un po’ agitati e, approfondendo l’accertamento, è risultato vi era una quantità di oggetti insoliti sparsi nell’auto, per lo più profumi e cosmetici vari.

I carabinieri hanno fatto altre verifiche ed è risultato che si trattava di refurtiva proveniente da un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di questi prodotti. Per questo motivo i due sono stati accompagnati in caserma e denunciati per ricettazione mentre la merce è stata restituita al titolare del negozio.