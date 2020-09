Costituzione e tessera elettorale: battesimo civico ai Giardini Estensi per i neo 18enni varesini

Si è svolta questa mattina e nel pomeriggio ai Giardini Estensi la cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni varesini.

Per consentire una cerimonia in sicurezza e con il giusto distanziamento, l’Amministrazione comunale ha scelto di raddoppiare l’evento, un primo gruppo di ragazzi ha ricevuto la Costituzione al mattino, mentre per il secondo gruppo l’appuntamento è stato rprosto alle14, sempe nella tesostruttura ai Giardini Estensi. un appuntamento tradizionale per i varesini che raggiungono la maggiore età: , infatti, l’evento verrà ripetuto domenica 6 settembre alle 10.30 e alle 14.00, sempre nella tensostruttura dei Giardini Estensi

«E’ una cerimonia con alto significato simbolico che abbiamo istituito quattro anni fa – dice il vicesindaco Daniele Zanzi – e che sancisce l ‘entrata nella vita civile di 700 giovani varesini».

Ai ragazzi che hanno già compiuto i 18 anni insieme alla Carta fondamentale della Repubblica Italiana è stata consegnata anche la tessera elettorale.

«Si tratta di una cerimonia a cui tengo in modo particolare – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Strazzi – a cui personalmente tengo perché penso sottolinei un passaggio significativo e decisivo nella vita dei giovani varesini. Arrivare alla maggiore età vuol dire prendere piena coscienza di cosa possa significare essere dei cittadini consapevoli, capaci di incidere con le proprie scelte sia nel tessuto amministrativo locale sia a livello nazionale. La consegna di Costituzione e tessera elettorale, poi, permette anche di entrare in contatto con tutte quelle opportunità che il Comune offre ai giovani, dalla possibilità del servizio civile a tante altre attività».

L’evento, che negli ultimi anni si è sempre tenuto dopo l’apertura delle scuole, è stato anticipato per consentire a quanti potranno la partecipazione al prossimo referendum del 20 e 21 settembre. A tenere le prolusioni prima della consegna vera e propria sono stati, sia al mattino che al pomeriggio, i professori Vincenzo Salvatore, ordinario all’Università degli Studi dell’Insubria, ed Enzo Laforgia, docente al liceo classico Cairoli.

Altro momento particolarmente significativo e diventato tradizionale nella giornata della consegna delle Costituzioni è l’esecuzione dell’inno di Mameli. Al mattino è stato protagonista Luca Pedroni, insegnante di Mondo Musica, con la sua chitarra elettrica; nel pomeriggio ad allietare la cerimonia è stata la voce di Valentina Mingolini, neo diciottenne e giovane cantante