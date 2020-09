Covid-19: “Lombardia terzultima regione italiana per indice di diffusione del virus”

«Dopo lo tzunami che ci ha travolto perchè non conoscevamo il virus “ignorante”, ad oggi in Lombardia il numero degli infettati da covid-19 in proporzione alla popolazione è fortunatamente molto basso, tant’è che siamo la terzultima regione italiana per indice di diffusione del virus Sars-CoV-2. Così come molto basso, rispetto agli altri territori del nostro paese, è il rapporto tra nuovi positivi e tamponi. Stiamo facendo uno straordinario lavoro per correre dietro al virus, per cercare di mettere in isolamento quelli che sono infetti e asintomatici, per ridurre il più possibile il rischio di una tensione negli ospedali». E’ il quadro tracciato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenuto oggi, 29 settembre a margine del convegno “Covid-19, il virus ignorante”, organizzato dalla Fondazione The Bridge in collaborazione con la Regione.

«Un’occasione – hanno spiegato gli organizzatori – per permettere che “la scienza rifletta e ci dia un approccio scientifico a quello che è successo” con l’obiettivo di esplorare con oggettività la risposta di Regione all’emergenza Covid-19. «Spero – ha aggiunto Gallera – che questo possa essere l’approccio migliore per il futuro. Dobbiamo capire se le azioni avviate in Regione e in Italia sono corrette».