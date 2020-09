Covid19: Sono 29 i nuovi contagi nel Varesotto, 271 in Lombardia. Processati più di 20mila tamponi

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di martedì 8 settembre, risultano 29 nuovi contagi in provincia di Varese.

In Lombardia a fronte di 20.781 tamponi effettuati sono 271 i nuovi positivi riscontrati. Il rapporto tra il numero dei tamponi effettuati e i positivi riscontrati è pari all’1,3%.

I dati di martedì 8 settembre in tutta la Lombardia:

-i tamponi effettuati: 20.781, totale complessivo: 1.736.911

-i nuovi casi positivi: 271 (di cui 44 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico)

-i guariti/dimessi totale complessivo: 76.976 (+158), di cui 1.329 dimessi e 75.647 guariti

-in terapia intensiva: 27 (+1)

-i ricoverati non in terapia intensiva: 248 (+6)

-i decessi, totale complessivo: 16.888 (+2)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +100, di cui 43 a Milano città

Bergamo: +9

Brescia: +30

Como: +14

Cremona: +4

Lecco: +5

Lodi: +4

Mantova: +8

Monza e Brianza: +25

Pavia: +24

Sondrio: +2

Varese: +29

I nuovi casi nei comuni del Varesotto

Busto Arsizio +7

Vedano Olona +3

Porto Valtravaglia +2

Saronno +2

Bardello +1

Buguggiate +1

Cairate +1

Gallarate +1

Gavirate +1

Gornate-Olona +1

Luino +1

Oggiona Con Santo Stefano +1

Sesto Calende +1

Solbiate Arno +1

Sumirago +1

Tradate +1

Varese +1

Venegono Inferiore +1

I tamponi negli aeroporti

“Dal 19 agosto ad oggi – ha detto l’assessore Giulio Gallera al Welfare in Giunta regionale – abbiamo effettuato 31.316 tamponi negli aeroporti lombardi a cittadini che rientrano da Grecia, Spagna, Croazia e Malta: 23.729 a Malpensa (dopo un rallentamento nella refertazione degli esiti per la mole di tamponi eseguiti ed un problema riscontrato nel laboratorio di riferimento, sono state adottate misure specifiche di rafforzamento della processazione e la situazione è ora sostanzialmente risolta), 1994 a Linate e 5.593 nella struttura ‘drive through’ allestita alla fiera di Bergamo per i passeggeri provenienti dallo scalo di Orio al Serio”.