Covid19: Nel Varesotto 11 casi, in Lombardia 90 ma con la metà dei tamponi

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 21 settembre, risultano 11 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in provincia di Varese.

In Lombardia su 9.963 tamponi processati sono 90 i nuovi positivi riscontrati per una percentuale pari allo 0,9%. Diminuiscono di due pazienti le terapie intensive e aumentano di 19 i posti letto occupati nei reparti ospedalieri.

I dati di lunedì 21 settembre in tutta la Lombardia:



– i tamponi effettuati: 9.963, totale complessivo: 1.953.299

– i nuovi casi positivi: 90 (di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 78.849 (+20), di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti

– in terapia intensiva: 36 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 283 (+19)

– i decessi, totale complessivo: 16.923 (+1)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +27, di cui 7 a Milano città

Bergamo: +8

Brescia: +10

Como: +5

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: +2

Mantova: +2

Monza e Brianza: +20

Pavia: +3

Sondrio: +2

Varese: +11