Covid19: nel Varesotto 31 nuovi casi, in Lombardia 277. Ancora in calo i ricoveri

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di venerdì 25 settembre, risultano 31 nuovi contagi da SARS-CoV-2 in provincia di Varese. Un numero di casi più alto della media ma che comunque arriva dopo alcuni giorni con numeri nettamente più bassi (giovedì era stato comunicato un solo contagio in provincia). Inoltre a livello regionale cala ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva così come quello dei pazienti ricoverati nei normali reparti covid.

In Lombardia su 20.431 tamponi processati sono 277 i nuovi positivi per una percentuale pari all’1,3.

I dati di venerdì 25 settembre in tutta la Lombardia:



-i tamponi effettuati: 20.431, totale complessivo: 2.032.712

-i nuovi casi positivi: 277 (di cui 55 ‘debolmente positivi’ e 8 a seguito di test sierologico)

-i guariti/dimessi totale complessivo: 79.624 (+152), di cui 1.508 dimessi e 78.116 guariti

-in terapia intensiva: 30 (-1)

-i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-3)

-i decessi, totale complessivo: 16.937 (+2)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +192, di cui 104 a Milano città

Bergamo: +14

Brescia: +34

Como: +10

Cremona: +7

Lecco: +1

Lodi: +2

Mantova: +8

Monza e Brianza: +28

Pavia: +23

Sondrio: +2

Varese: +31