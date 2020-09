Covid19: pochi i tamponi processati. 10 i positivi nel Varesotto, 119 in Lombardia

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di lunedì 28 settembre, risultano 10 casi di cittadini positivi al coronavirus nel Varesotto, mentre sono 119 in tutta la Regione per una percentuale pari all’1,5%.



I dati di lunedì 28 settembre

– i tamponi effettuati: 7.933, totale complessivo: 2.076.349

– i nuovi casi positivi: 119 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 2 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 80.041 (+20), di cui 1.518 dimessi e 78.523 guariti

– in terapia intensiva: 31 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 306 (+4)

– i decessi, totale complessivo: 16.948 (+2)

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: +65, di cui 36 a Milano città

Bergamo: +8

Brescia: +14

Como: +1

Cremona: +1

Lecco: +1

Lodi: +1

Mantova: +2

Monza e Brianza: +12

Pavia: +4

Sondrio: 0

Varese: +10