Dal San Bernardino a Milano, a piedi lungo le Vie del Viandante

Nove giorni di cammino lungo Le Vie del Viandante, 200 km dalla Svizzera al centro di Milano, mi hanno scoprire nuove vie che non conoscevo, e riscoprire con sguardo diverso itinerari percorsi più volte.

Galleria fotografica La via del viandante 4 di 11

Insieme a Sara Zanni, deliziosa compagna di viaggio, sono partito dal Passo del San Bernardino, nel cantone dei Grigioni, e nella prima giornata di cammino ho affrontato la tappa più impegnativa, superando il passo del Balniscio, a 2300 m di quota.

Siamo entrati in Italia scendendo a Isola di Madesimo, dove abbiamo pernottato alla Locanda Cardinello, un crocevia di storia e di storie, lungo la Via Spluga, che abbiamo scoperto essere uno dei cammini più frequentati (e belli) d’Italia.

A Chiavenna, crocevia di antichi itinerari, abbiamo imboccato la Via Francisca, che si è rivelata una bellissima sorpresa: un percorso piacevole che costeggiando il Lago di Mezzola ci ha condotto fino a Sorico.

Abbiamo quindi affrontato il tratto più spettacolare del nostro viaggio: il Sentiero del Viandante, tra antiche mulattiere, borghi romantici e meravigliosi panorami.

Ad Abbadia Lariana abbiamo visitato il cantiere del nuovo sentiero fortemente voluto dal Comune di Lecco, che entro pochi mesi completerà l’itinerario pedonale arrivando sul lungolago della città.

Siamo quindi scesi lungo l’Adda, seguendo il Sentiero di Leonardo, e attraversando il Parco Adda Nord, ammirando luoghi che hanno ispirato i quadri del genio toscano.

Abbiamo quindi imboccato il Naviglio della Martesana, un “via verde” che ci ha consentito di entrare a Milano in totale sicurezza.

Durante il nostro cammino abbiamo posato migliaia di segnavia, che consentiranno a chi vorrà ripercorrere l’itinerario di orientarsi nelle due direzioni di percorrenza.

Grazie al formidabile lavoro di Federica Farassini, che ha coordinato la comunicazione e la logistica del viaggio, abbiamo raccontato in diretta il nostro viaggio attraverso una serie di “stories” e di post che puoi trovare sul profilo Instagram del progetto: www.instagram.com/leviedelviandante

Abbiamo scattato centinaia di immagini, che pubblicheremo insieme al video-racconto a puntate del nostro viaggio sulla pagina Facebook Le Vie del Viandante.

Se vuoi seguire le nostre orme puoi trovare le tracce del percorso e l’App ufficiale sul sito www.leviedelviandante.eu. Entro una decina di giorni pubblicheremo le tracce aggiornate durante il viaggio.

L’itinerario è veramente stupendo, e completamente in sicurezza: è particolarmente interessante per chi abita nella zona di Milano, che può affrontarlo uscendo di casa zaino in spalla, e frazionarlo in brevi tratte da uno, due o tre giorni grazie alla disponibilità di mezzi pubblici praticamente in tutte le tappe.

E’ molto interessante anche per i camminatori internazionali, che già percorrono numerosi la Via Spluga e frequentano molto il Lago di Como, che potranno arrivare a piedi fino a Milano.

Al momento non è ancora attiva una rete di strutture di accoglienza “pellegrina”, stiamo lavorando per creare una rete di strutture turistiche che pratichino sconti ai viandanti con credenziale.

A noi è piaciuto moltissimo, e ve lo consigliamo, buon cammino!

Ringraziamo tutte le persone e le strutture di accoglienza che ci hanno ospitato lungo il percorso, e in particolare il Comune di Lecco, i consorzi Montagne Lago di Como, North Lake Como, Regione Moesa!

#IoViaggioSlow