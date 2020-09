Dalla Regione più contributi per le aziende agricole gestite da giovani

Per i giovani agricoltori lombardi sarà più facile avviare una attività tutta loro. Regione Lombardia ha aumentato i contributi riservati ai giovani agricoltori con meno di 40 anni che avviano la loro prima azienda (che passano da 20.000 euro a 40.000 euro), mentre per coloro che vogliono aprire un’attività in una zona svantaggiata di montagna i contributi salgono da 30.000 a 50.000 euro.

«Vogliamo sostenere la nuova imprenditorialità agricola. L’agricoltura in questi mesi – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia Fabio Rolfi – ha dimostrato più che mai di essere un’attività essenziale per l’uomo, imprescindibile per la nostra società e la nostra economia. Soprattutto in Lombardia, prima regione agricola d’Italia».

In totale, le domande di contributo già finanziate da Regione Lombardia negli ultimi cinque anni sono state 1.096 per un importo complessivo di 27.970.000 euro. Tra queste, quelle provenienti da Varese sono state 26 (più altre due ancora in fase istruttoria) per un valore totale di 700.000 euro.

«Stimoliamo – ha poi aggiunto l’assessore – il ricambio generazionale, nuove idee, nuove tecnologie e una visione del futuro che vede sempre di più il settore agroalimentare come opportunità professionale di alto livello per i giovani lombardi. In questi cinque anni abbiamo aiutato 1.096 ragazze e ragazzi under 40 ad avviare una impresa agricola o a subentrare a una già esistente, con un contributo totale di 28 milioni di euro. Altre 127 domande sono in fase istruttoria».

«Ora – ha concluso l’assessore – abbiamo alzato ulteriormente il contributo economico alla singola attività, soprattutto nelle zone svantaggiate di montagna, dove l’attività agricola è fondamentale come presidio ambientale contro lo spopolamento e contro il dissesto idrogeologico».

Le domande finanziate dalla Regione negli ultimi cinque anni in ogni provincia

Bergamo: 225 domande per un importo totale di 6.350.000 (altre 26 domande in fase istruttoria)

Brescia: 204 domande per un importo totale di 5.250.000 (altre 39 domande in fase istruttoria)

Como: 44 domande per un importo totale di 1.220.000 (altre 9 domande in fase istruttoria)

Cremona: 45 domande per un importo totale di 900.000 (altre 4 domande in fase istruttoria)

Lecco: 29 domande per un importo totale di 780.000 (altre 3 domande in fase istruttoria)

Lodi: 11 domande per un importo totale di 230.000 (altre 2 domande in fase istruttoria)

Monza Brianza: 3 domande per un importo totale di 60.000 (altre 2 domande in fase istruttoria)

Milano: 22 domande per un importo totale di 440.000 (altre 6 domande in fase istruttoria)

Mantova: 150 domande per un importo totale di 3.000.000 (altre 9 domande in fase istruttoria)

Pavia: 169 domande per un importo totale di 4.000.000 (altre 15 domande in fase istruttoria)

Sondrio: 168 domande per un importo totale di 5.040.000 (altre 10 domande in fase istruttoria

Varese: 26 domande per un importo totale di 700.000 (altre 2 domande in fase istruttoria)