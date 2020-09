Dieci libri in 3 mesi, la sfida di lettura della biblioteca di Busto Arsizio

Dopo il grande successo della prima edizione e la sospensione, causa Covid, della seconda edizione, il 12 settembre riparte la ‘Reading Challenge’, la coinvolgente sfida di lettura lanciata dalla Biblioteca comunale G.B. Roggia.

«Riproporre la ‘Reading challenge’ dopo il brusco stop imposto in primavera anche alla cultura ha per noi due significati: riprendere il più possibile le attività culturali, in particolare quelle legate alla lettura, e, favorire la condivisione dell’esperienza culturale, che è ciò che più è mancato nei mesi bui della pandemia – commenta la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Invito tutti a partecipare alla nostra ‘sfida’ di lettura, perché ha anche un importante valore simbolico: la sfida lanciata dalla cultura, affinché vinca la vita».

La nuova edizione della Reading Challenge manterrà la stessa formula della precedente: la sfida è quella di leggere 10 libri in 3 mesi. I libri dovranno essere presi in prestito in Biblioteca, scegliendo tra queste dieci categorie, anche non in ordine:

1) Un libro di almeno 400 pagine

2) Un libro pubblicato prima della tua nascita

3) Un libro con un mestiere nel titolo

4) Un libro finalista al premio Bancarella

5) Un classico che non hai mai letto

6) Un libro che ti hanno consigliato

7) Il primo libro di uno scrittore diventato famoso

8) Un libro di un autore con le tue stesse iniziali

9) Una biografia di una figura che ti ispira

10) Un libro di un autore che non hai mai letto.

La Reading Challenge è aperta a tutti gli iscritti alla Biblioteca. Ogni partecipante riceverà una scheda dove indicare i titoli dei libri letti: ogni lettura dovrà essere validata dal timbro della Biblioteca.

Il 12 dicembre 2020, a conclusione dei 3 mesi di gara, verranno premiati tutti coloro che avranno portato a termine la Challenge.

Si ricorda che l’iscrizione in Biblioteca è gratuita.