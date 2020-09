In dirittura d’arrivo i lavori per la nuova piazza XXV Aprile a Gorla Minore

Dopo tante discussioni, confronti tra amministrazione e commercianti, ritardi a causa del covid, eccola fiorire la nuova piazza XXV Aprile di Gorla Minore. Un cuore nuovo per un paese che non è ricco come i cugini “maggiori”, che possono vantare i ricchi introiti della discarica, e che ha sempre contato sulle proprie forze per le opere pubbliche.

I lavori sono ormai in dirittura d’arrivo e l’impresa sta realizzando gli impianti di illuminazione e la posa degli arredi urbani che completeranno il tutto. Da segnalare anche lo storico pozzo dei conti Durini venuto alla luce durante i lavori, preservato dall’amministrazione e che verrà portato in luce grazie ad una teca in vetro e un’illuminazione particolare.