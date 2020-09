(Dis)grazie Lega: gli attivisti con Gilli salutano l’amministrazione uscente

Gli attivisti delle liste che supportano alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020 la candidatura di Pierluigi Gilli a sindaco di Saronno hanno salutato l’amministrazione leghista uscente realizzando una serie di volantini «che informano i saronnesi delle numerose (dis)grazie perpetrare dalla giunta Fagioli nei cinque anni di amministrazione» dichiarano dalla lista.

«Dalla mancata informazione istituzionale durante la pandemia, particolare enfasi sull’onerosa spesa sostenuta dal comune con i soldi di tutti per l’inutile area per “salamelle”, tanto cara al sindaco Fagioli, e alla spesa per lo staff – concludono gli attivisti per Gilli -. Naturale giunge anche un (dis)grazie per aver abbandonato l’ospedale di Saronno».