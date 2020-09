Una domenica dedicata al bosco e agli animali del Campo dei Fiori

Si avvicina a grandi passi l’autunno, e già da qualche tempo gli alberi del Campo dei Fiori hanno cominciato a perdere il verde brillante della bella stagione. Fra poco tutto il bosco si ammanterà di mille caldi colori.

Per godersi l’autunno incipiente, e per passare una bella giornata all’aria aperta, la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli organizza per domenica 13 settembre, presso l’ Osservatorio Astronomico, una giornata tutta dedicata alla natura della montagna varesina.

Il tema di questa giornata è “Il bosco e i suoi animali” e si onorerà della partecipazione dei volontari LIPU dell’Oasi Palude Brabbia, che accompagneranno i visitatori in un percorso naturalistico guidato attraverso i sentieri attorno all’Osservatorio, alla scoperta della natura e degli animali che abitano le nostre zone. Arrivati in vetta sarà possibile visitare l’interno dell’Osservatorio, con la grande cupola dedicata alle importanti ricerche astronomiche e si potrà osservare il nostro Sole utilizzando gli strumenti del laboratorio eliofisico, che consente una facile visualizzazione della fotosfera solare, con le macchie nere; della cromosfera, con le enormi protuberanze rosse, e dello spettro del Sole, utile per capire di quali elementi chimici è composto.

La manifestazione è dedicata a tutti, grandi e piccoli, è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione scrivendo a chiara.cattaneo@astrogeo.va.it.