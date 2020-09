Due videomaker varesine vincitrici di “Bookciak, azione!” a venezia

Le due varesine Martina Girlanda e Roberta Chiroli sono tra i vincitori della IX edizione di “Bookciak, azione!”: evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, nell’ambito della Mostra del cinema di Venezia.

Premiate dal presidente di giuria: il musicista Alessandro Mannarino (affiancato da Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto), Martina e Roberta hanno realizzato un bookciak (cortometraggio ispirato a libri e graphic novel) che parla del superamento dei pregiudizi di genere. Dal titolo “BLY“, il corto è una rilettura appassionata e originale in chiave di teatro-danza del graphic novel “Nellie Bly” di Luciana Cimino e Sergio Algozzino (Tunuè 2019), dedicato alla coraggiosa prima cronista investigativa americana dell’800.

Nata a Tradate nel 1992, Martina Girlanda ama creare scene fin da quando era piccola. Dopo essersi laureata in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo all’Alma mater studiorum di Bologna, nel Settembre 2016 si è trasferita a Leeds (Regno Unito) per frequentare un corso in Filmmaking alla Leeds Beckett University. Qui si è specializzata in regia cinematografica e montaggio, e ha diretto il cortometraggio “Silence in this Solitude”. Dopo la laurea, nel 2018 è tornata in Italia, dove ha iniziato a lavorare come videomaker freelance. Nel frattempo continua a studiare: al momento è iscritta al corso annuale di regia dell’Accademia del cinema Renoir di Roma.

Classe 1987 nata a Angera, Roberta Chiroli è curiosa per natura e l’antropologia è stata da sempre una sua passione. Laureata a Bologna e poi a Venezia, ha pubblicato la sua tesi di laurea per Mimesis nel 2017 e un saggio per l’Harmattan nel 2020. Da qualche anno vive a Londra dove, tra mille lavori ed incontri, si dedica allo studio della fotografia e del video making, nuovi amori con cui sogna un giorno di raccontare il mondo che vorrebbe.

Il premio “Bookciak, azione!” ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, è prodotto dall’Associazione culturale Calipso, Bookciak Magazine, col sostegno di MiBACT, MIAC, 8 e 1/2, Spi-CGIL, LiberEtà, Regione Lazio. In collaborazione con Giornate degli Autori, SNGCI, ANAC, Premio Zavattini, FICC, Nel Blu Studios. Col patrocinio di Biblioteche di Roma. RAI è mediapartner.