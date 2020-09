Dumenza, mandato pieno al sindaco per la fusione con Agra e Curiglia

Di fatto sono già un tutt’uno da qualche anno per via dell’Unione Lombarda che assieme a Tronzano Lago Maggiore e composta da Curiglia con Monteviasco, Dumenza e Agra figura come un contenitore amministrativo dove numerose funzioni sono in comune.

Ma il passo avanti verso la nascita di una vera e propria – e nuova – entità comunale è stato fatto lo scorso luglio durante un consiglio comunale del quale i verbali sono stati pubblicati sull’albo pretorio del comune di Dumenza.

Tutti i consiglieri comunali di quella sera, in 9, minoranza compresa, votarono a favore consegnando nella mani del sindaco Corrado Moro e della giunta pieni poteri per procedere alla fusione con gli altri due comuni.

Un passaggio importante per armonizzare le risorse delle piccole comunità che così riuscirebbero ad avere un miglior assetto finanziario e che arriva in un momento di difficoltà attraversato dalla vicina Curiglia che ha per esempio attivato il centro operativo comunale dopo l’isolamento proprio nel municipio della vicina Dumenza.