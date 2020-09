Earth Prize International, terza edizione a Luino 10 e 11 ottobre

Ritorna Earth Prize. Ilsi svolge la terza edizione di Earth Prize International, il premio internazionale per l’educazione ambientale e il paesaggio

«EarthPrize nasce dall’idea che l’educazione ambientale sia indispensabile per la sopravvivenza della nostra specie e di centrale importanza per l’economia, la pace e la salute di tutti» dice Mario Salomone, segretario generale della Rete WEEC (World Environmental Education Congress) e organizzatore del Premio.

Mission di Earth Prize è identificare e dare un riconoscimento a personaggi, organizzazioni e progetti che mirano a proteggere e valorizzare paesaggi e risorse ambientali, alla luce dei cambiamenti climatici in atto».

Anche quest’anno il Premio è ospitato nella splendida cornice del Lago Maggiore. L’individuazione, quale sede del Premio, della Città di Luino, si basa infatti sul forte legame tra la città e il suo ambiente, con oltre un chilometro di parco sul lago, un parterre unico che fa da cornice all’evento.

La premiazione, le conferenze e la mostra di Earth Prize si svolgono a Palazzo Verbania, la prestigiosa sede del Premio, recentemente rinnovata sul lungolago di Luino.

E quest’anno, per la prima volta, verrà dato ampio spazio ai collegamenti online e a una modalità di evento ibrida, in modo da garantire il distanziamento sociale, ma soprattutto per fare dell’emergenza coronavirus un’opportunità di trasformazione e rilancio del Premio.

Anche chi non può essere di persona a Luino potrà così assistere alla premiazione, il tutto sempre gratuitamente. Sarà possibile seguire la diretta su Facebook e YouTube. Il link per registrarsi sarà

disponibile sul sito www.earthprize. international. Mentre per partecipare in presenza è necessario

prenotare il posto inviando una mail a s ecretariat@earthprize. international (fino a esaurimento posti).

Per quanto riguarda la partecipazione in presenza Earth Prize coinvolge scuole, associazioni, cittadini e istituzioni locali che aspettano Earth Prize come un evento del territorio e come un vero e proprio Festival in grado di portare ogni anno sul Lago Maggiore esposizioni, personaggi e momenti di approfondimento legati ai temi ambientali, alla cultura e all’attualità.