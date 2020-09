Elezioni a Legnano: alle 23 di domenica, affluenza del 48,51% – Tensione alle Carducci

Oggi, domenica 20 settembre, sono stati 22.833 i legnanesi che hanno votato per il nuovo sindaco e il consiglio comunale, per una percentuale pari al 48,51%. Un dato inferiore a quello di tre anni fa (52,37%), quando si votò soltanto nel giorno festivo, mentre in questa occasione le urne ritorneranno ad aprirsi domani mattina, lunedì 21, alle 7 e si chiuderanno alle 15. Prevedere quindi un dato almeno pari al 2017 non appare una esagerazione.

Alle 12, l’affluenza era stata pari al 15,74%. Alle 19, secondo riscontro giornaliero, si era passati al 38,80%. La giornata fino a questa rilevazione era trascorsa in maniera tranquilla. Da segnalare soltanto alcune code in sezioni particolarmente affollate, ma la collaborazione e la pazienza degli elettori aveva contribuito a un voto senza problemi.

In serata,invece, il momento più vivace è stato registrato alle scuole Carducci. La vicenda non è ancora ben chiara ed evidenzia contorni delicati. Due rappresentati di lista avrebbe udito un dialogo tra un altro rappresentante di lista e un elettore, motivo tale da allertare le forze dell’ordine. Momenti di tensione e, secondo qualche indiscrezione, lunedì l’accaduto potrebbe avere sviluppi giudiziari.