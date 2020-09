Elezioni a Saronno, Forza Italia lancia un appello in vista del ballottaggio

In vista del ballottaggio, anche Forza Italia (1122 voti pari al 6,18% al primo turno) si appella alla coalizione di centrodestra, agli elettori e alle liste che non hanno raggiunto il secondo turno:

Proseguire l’esperienza del centrodestra con il contributo delle forze civiche e centriste. Questo l’appello lanciato dal direttivo di Forza Italia Saronno in vista del ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi.

In un contesto non semplice – prosegue la nota – Forza Italia ha riportato un risultato importante con un numero assoluto di voti pari a quello ottenuto nel 2015. Ringraziamo perciò tutti i saronnesi che ci hanno confermato la loro fiducia.

Ora bisogna completare il lavoro avviato portando Alessandro Fagioli alla riconferma al ballottaggio. Saronno, città dalla vocazione moderata, non può tornare all’immobilismo grigio e senza appeal della giunta Porro – quella dei 30 all’ora e delle occupazioni Telos – di cui Augusto Airoldi è stato mente politica ed esponente istituzionale di primissimo piano. Siamo certi che i tanti concittadini che hanno votato le liste civiche e centriste non intendono riportare la sinistra al governo della città. Insieme invece possiamo costruire una Saronno più ordinata, solidale e bella da vivere. Forza Italia, partito per vocazione moderato e di mediazione, può svolgere un ruolo di garanzia in questa alleanza ampliata e rinnovata.

Apprendiamo con interesse la disponibilità di Obiettivo Saronno di confrontarsi sui programmi con il centrodestra. Penso che su temi come l’Ospedale, Palazzo Visconti e il marketing territoriale da sempre cari anche al nostro partito si possano trovare punti di convergenza.

A Pier Luigi Gilli, per tanti anni esponente di prestigio del nostro partito e sindaco di grande valore, formuliamo l’invito a compiere una scelta coerente con tutta la sua storia ideale e politica portando il suo contributo di competenza e di esperienza alla città che amiamo e che non vorremmo mai vedere riconsegnata alle sinistre.

Forza Italia Saronno