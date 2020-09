Elezioni a Saronno, la chiusura della campagna elettorale dei 5 candidati

È il giorno della chiusura della campagna elettorale. Una delle più strane e lunghe campagne elettorali della storia, condizionata dal Covid, dall’estate, dalle ferie. Dalla mezzanotte di venerdì 18 settembre scatterà il silenzio elettorale. Si voterà domenica 20 e lunedì 21 settembre, mentre lo spoglio per quento riguarda le elezioni amministrative è previsto per la mattinata di martedì 22 settembre.

Le 11 liste in lizza a sostegno dei cinque candidati sindaco si sono date battaglia a colpi di manifesti, incontri, ospitate, gazebo e serate a tema. C’è chi è stato più visibile e chi meno, chi si è dato da fare con un porta a porta in tutti i quartieri, chi ha organizzato appuntamenti nelle sedi elettorali con associazioni e realtà cittadine, chi si è dedicato a raccolte firme a tema.

Il confronto pubblico tenuto al Teatro Giuditta Pasta, senza pubblico causa Covid, è stato il penultimo atto di questa maratona elettorale, partita per chiudere i giochi in primavera e slittata all’inizio dell’autunno.

Per chiudere, in ordine di orario, i candidati hanno scelto diverse location. Luca Longinotti e il Movimento 5 Stelle saranno a Villa Gianetti dalle 17 con la presenza di Nicolò Invidia, parlamentare pentastellato e prima, nel pomeriggio, incontreranno Ascom insieme al sottosegretario Manlio Di Stefano. Alle 18 piazza Libertà vedrà la presenza della coalizione che sostiene Augusto Airoldi, accompagnato in questo ultimo evento dal sindaco di Varese Davide Galimberti e dal capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul. Anche Novella Ciceroni e Obiettivo Saronno saranno in piazza Libertà alle 18, colorando di viola il centro di Saronno per questo ultimo evento prima del voto. Serata a Casa Morandi per la coalizione di centrodestra che sostiene Alessandro Fagioli: dalle 19.30 con il sindaco uscente ci saranno alcuni big della Lega, da Attilio Fontana a Paolo Grimoldi fino a Matteao Bianchi, Leonardo Tarantino ed Emanuele Monti. Ancora misteriosi sono location e orario scelti da Pierluigi Gilli e dalla sua coalizione per la chiusura della campagna elettorale: sarà una sorpresa, assicurano.