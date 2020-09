Elezioni ad Origgio, la chiusura della campagna elettorale dei quattro candidati

Anche ad Origgio si chiude oggi, venerdì 18 settembre la campagna elettorale, dalla mezzanotte scatterà infatti il silenzio elettorale. Le votazioni sono previste domenica 20 e lunedì 21 settembre, mentre lo spoglio per quanto riguarda le elezioni amministrative è previsto per la mattinata di martedì 22 settembre.

Quattro i candidati sindaco che si presentano a questa tornata elettorale. Per chiudere la campagna elettorale la lista Origgio Democratica si troverà alle ore 19 in piazza della Repubblica insieme alla candidata sindaca Sabrina Banfi con ospite la deputata Pd Chiara Braga. Promuovere Origgio chiude la campagna questa mattina in piazza Mercato con il candidato sindaco Andrea Azzalin. Per la lista Evasio sindaco – Lega e Civica l’appuntamento è alle ore 19 in piazza Alighieri, con la presenza dell’onorevole Giancarlo Giorgetti. Infine Origgio 2020 sarà presente con il candidato sindaco Daniele Ceolin dalle ore 20:30 all’EASY VILLAGE, in via per Caronno 6 ad Origgio.