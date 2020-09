Elezioni di Laveno Mombello, +Europa: “Sosteniamo la candidata Bevilacqua”

“+Europa, anche in provincia di Varese, si pone come riferimento e motore per costruire un’aggregazione di forze europeiste, liberali ed ecologiste, alternativa al centrodestra a guida Salvini-Meloni e alla versione populista del centrosinistra a impronta grillina”. Lo dichiara Valerio Federico, Tesoriere Nazionale di +Europa.

“A Laveno Mombello – prosegue – è convinto il nostro sostegno alla candidata sindaco Paola Sabrina Bevilacqua (nella foto) e alla sua lista ‘centrosinistra’ con la candidatura al consiglio comunale di Barbara Nicolini Santagostino. Con +Europa, anche Azione, Verdi e Italia Viva, puntano su di lei, nell’ottica di un percorso comune che ha l’ambizione di riproporsi, come oggi a Saronno per il candidato sindaco Pierluigi Gilli, domani a Varese e negli altri grandi comuni della nostra provincia. Barbara Nicolini Santagostino – aggiunge – con la sua esperienza sviluppata tra multinazionali e Commissione europea, occupandosi di lavoro, ricerca del personale, organizzazione aziendale, moda ed eventi rappresenta un’opportunità, oggi, per Laveno Mombello, una località con straordinarie potenzialità turistiche e con vocazione transnazionale, che non può chiudersi in una prospettiva sovranista e localista promossa dai campioni del ‘far da sé’. Viviamo una fase difficile, aiutati, come mai prima d’ora, da un’Unione Europea capace di mettere in campo risorse superiori a quelle del Piano Marshall che fu, per ospedali, scuole e lavoro dei cittadini italiani. La scelta non può che essere quella dell’Europa, il futuro possibile”, conclude Federico.