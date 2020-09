Elezioni per rinnovare i vertici dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri

Sono scaduti i termini per presentare le liste per le elezioni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese. È previsto il rinnovo dei vertici di un ordine che che conta su 5054 Medici Chirurghi e 971 Odontoiatri.

Nelle elezioni che si terranno tra settembre e ottobre saranno eletti i componenti del Consiglio Direttivo iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi, i componenti della Commissione iscritti all’Albo degli Odontoiatri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli Organismi che verranno eletti staranno in carica per il prossimo quadriennio 2021-2024.

L’elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Non è ammessa la delega. Il voto può essere espresso per l’intera lista, oppure il voto può essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste.

E’ dunque ammesso il voto disgiunto.

Il nuovo Presidente dell’Ordine dei Medici, che resterà in carica nei prossimi 4 anni, sarà invece eletto dal Consiglio Direttivo che uscirà dalle urne.

Tre le convocazioni per le elezioni sia dei Medici Chirurghi, sia degli Odontoiatri, tutte in programma presso il Collegio De Filippi a Varese: prima convocazione nei tre giorni 19, 20, 21 settembre; seconda convocazione nei giorni 26, 27, 28 settembre; terza convocazione 3, 4, 5 ottobre.

Per quanto riguarda i Medici Chirurghi, il voto è valido alla prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo (pari a 2022), alla seconda se vota almeno 1/5 degli iscritti (pari a 1011), alla terza qualunque sia il numero dei votanti.

Per quanto invece riguarda gli Odontoiatri, il voto è valido in prima convocazione se votano almeno 2/5 degli iscritti all’Albo, pari a 388, essendo il numero degli iscritti 971, in seconda convocazione se vota almeno 1/5 degli iscritti all’Albo, pari a 194, in terza convocazione qualunque sia il numero dei votanti.

Entro il termine per la presentazione delle liste, sono state presentate due liste per il Consiglio Direttivo dei Medici e tre liste per la Commissione degli Odontoiatri.

La prima per il Consiglio dei Medici è “ L’Ordine per Roberto Stella“ e vede l’attuale presidente Marco Cambielli, oltre a Giulio Corgatelli, Maurizio Damiani, Daniele Ponti, Adelina Salzillo, Ildo Scandroglio, Dario Sinapi. Folta la rappresentanza dei medici del territorio

La seconda lista si chiama “Insieme per il futuro“ ed è formata soprattutto da specialisti ospedalieri. Capolista è l’odontoiatra Dino Azzalin e poi Giovanna Beretta, Massimo Bianchi, Giulio Carcano, Cristina Mascheroni, Carlo Grizzetti, Alberto Taras.

Per gli odontoiatri le tre liste sono: Progresso, Odontoiatria Attiva e Insieme

Per vedere l’attuale consiglio clicca qui

Tutti i candidati sono elencati a questo link:

https://omceovarese.it/tutti-gli-articoli/2-non-categorizzato/274-liste