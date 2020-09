Elezioni a Somma Lombardo, la chiusura della campagna elettorale dei candidati

Ultimo giorno di campagna elettorale a Somma Lombardo, prima del silenzio elettorale che precede le elezioni del 20 e 21 settembre.

Fino alle 12.30 in piazza di fronte al Municipio sono presenti i gazebi elettorali che sostengono tutti e tre i candidati, fino alle 12.30.

Il centrodestra che sostiene Alberto Barcaro ha già “festeggiato” ieri sera, giovedì 17 settembre, alla pizzeria Italia Nuova.

LA CHIUSURA DELLE CAMPAGNE ELETTORALI

Stefano Bellaria e la sua coalizione del centrosinistra si troveranno questa sera, venerdì 18 settembre, in piazza Vittorio Veneto per l’ultimo comizio elettorale, alle 18.30.

Manuela Scidurlo incontrerà i suoi sostenitori questa sera per un apirena in biblioteca (via Marconi) dalle 19.30.