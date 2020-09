Emergenza climatica e futuro. Ad Origgio l’incontro con Giuliacci e Meggetto

Si terrà giovedì 10 settembre ad Origgio la conferenza “Emergenza climatica: quale futuro?” organizzata dal Partito Democratico del paese.

Ospiti d’eccezione della serata saranno Andrea Giuliacci, meteorologo e professore di Fisica dell’Atmosfera e Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, che parleranno di come il cambiamento climatico influenzerà le vite di ognuno di noi e di cosa si possa fare a livello locale per mitigarne gli effetti.

«La conferenza si pone come obiettivo di illustrare la situazione attuale, descrivendo in modo semplice i risultati delle ricerche più significative, quelle tramite le quali abbiamo una traccia dello stato di salute del nostro Pianeta – scrive il gruppo -. Ma anche di dare uno spunto su come combattere gli aspetti più critici del cambiamento climatico a livello locale. Dai freddi dati fisico-matematici sappiamo che la differenza tra disastro e salvezza è in gran parte nelle nostre mani, sta a noi la scelta».

INFO E PARTECIPAZIONE

L’appuntamento è quindi per giovedì 10 settembre 2020 alle ore 21:00 presso l’Aula “I Sindaci”, via Manzoni 17, Origgio (VA). Per partecipare è necessaria conferma, nel rispetto delle norme anti Covid-19, tramite l’indirizzo email sabrina.banfi.2020@gmail.com.