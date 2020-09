Enrico Bianchi: “Inaccettabile il deliberato sversamento delle fogne nel Verbano“

«Se da un lato è vero che basta un nubifragio perché numerosi sfioratori di piena delle reti di drenaggio urbano sfoghino nel lago, dall’altro è da considerare inaccettabile il deliberato sversamento di liquami fognari in un corpo idrico di pregio come il Verbano».

A fronte della recente nota pubblicata dalla Federazione dei Verdi della Provincia di Varese – Europa Verde riguardo al cantiere Anas della S.S. 394, la lista “Proposta per Luino – Enrico Bianchi Sindaco” ritorna sul tema con un ulteriore appello affinché si faccia il possibile per limitare gli inevitabili impatti ambientali.

«Tempo fa avevamo fornito la massima disponibilità al comune di Luino per discutere ed individuare delle soluzioni tecnicamente percorribili da sottoporre alla stazione appaltante dei lavori in questione. Tutto ciò non è accaduto e, purtroppo, il tempo a disposizione è un fattore a sfavore per eventuali correzioni di rotta», spiega Enrico Bianchi.

«Ciononostante, non potendo consultare il progetto esecutivo e consapevoli dei limiti imposti dal contratto d’appalto e dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza, proponiamo un eventuale adeguamento all’esecuzione dei lavori da sottoporre ai soggetti coinvolti: se non è proprio possibile impedire lo scarico di copiosi volumi di acque nere, che almeno si operi nelle fasi in cui la fluttuazione delle portate defluenti sia al minimo. Sostanzialmente si tratterebbe di scaricare le acque reflue nelle ore notturne, quando l’utenza genera volumi ridotti. Se ciò fosse applicabile, si potrebbe ridurre al minimo la quantità di inquinante nel Verbano, salvaguardando almeno in parte la qualità delle acque. Senza la pretesa di doverci sostituire agli addetti ai lavori, auspichiamo che questa ipotesi venga almeno considerata, fiduciosi che il dialogo fra i portatori di interesse faccia il bene di tutti», concludono dalla lista “Proposta per Luino”.